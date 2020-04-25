Işık kirliliği denildiğinde ilk olarak aklımıza yerleşim bölgeleri gelirdi. Artık yerleşim uzaya doğru kaymakta ve bundan dolayı da artık yer yüzünden gözlem yapmak zor bir hal alacak.

SpaceX şirketinin yörüngeye yerleştirmeye başladığı Starlink uyduları astrofotoğrafi çekimini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Hali hazırdaki 400 uydu ile ilk etapta 12000 uydunun üç yörüngeye yerleştirilmesi planmakta. Ardından toplam uydu sayısı 42000’e çıkartılacak. İlk 12000 uydu, üç yörüngeye konuşlanacak.

Elon Musk, konu ile ilgili uydu panel açılarının değiştirileceği, panellerin yasıtmasının azaltılacağı ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş. https://twitter.com/elonmusk/status/1252872826731655173 ancak bunun yeterli olma ihtimali şuan için belirsiz.

Bu durumda Astrofotoğrafi amaçlı çekim yapmak çok zor bir hal alacak.

Global Meteor Network izleme fotoğrafı.

Meteorların izlenmesi için kurulan Küresel Meteor İzleme Organizasyonu da bu durumdan muzdarip https://globalmeteornetwork.org/?p=570 . Starlink meteor tespit ve izleme çalışmalarında da problemlere neden olacak gibi.

Starlink uydularının konumunu öğrenmek için https://www.yapayuydu.com/starlink-uydularinin-takibi-ve-gozlemi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca incelenmesi gereken diğer konu/risk bir kaza durumunda uzay çöpünün katlanarak artması!

2019 yılında ESA’nın Dünya Gözlem uydularından birisi Starlink 44 uydusu ile çarpışmamak için manevra yapmıştı. Bu kaçınma manevrası ESA tarafından ilk kez gerçekleştirildi. https://www.space.com/spacex-starlink-esa-satellite-collision-avoidance.html