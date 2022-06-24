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Google verilerinizi yönetmek…

Bu yazı 24 Haziran 2022 tarihinde uinosci24 tarafından yazılmıştır.

Google servisini kullanmayan internet kullanıcısı kalmadı gibi. Bu noktada google verilerini yönetebileceğiniz bir kaç bağlantı;

Google timeline ile Google’ın gördüğü konum verilerinizi kontrol edebilrsiniz;

https://timeline.google.com/maps/timeline

Google’daki  aktiviteleriniz;

https://myactivity.google.com/myactivity

Google reklamlarını kişiselleştirmek için;

https://adssettings.google.com/authenticated

Google verileriniz tamamını dışarı aktarmak için;

https://takeout.google.com/settings/takeout

bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yayımlanan kategori: Genel

uinosci24

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