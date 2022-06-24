Google verilerinizi yönetmek…

Google servisini kullanmayan internet kullanıcısı kalmadı gibi. Bu noktada google verilerini yönetebileceğiniz bir kaç bağlantı;
Google timeline ile Google’ın gördüğü konum verilerinizi kontrol edebilrsiniz;
https://timeline.google.com/maps/timeline
Google’daki aktiviteleriniz;
https://myactivity.google.com/myactivity
Google reklamlarını kişiselleştirmek için;
https://adssettings.google.com/authenticated
Google verileriniz tamamını dışarı aktarmak için;
https://takeout.google.com/settings/takeout
bağlantıları kullanabilirsiniz.