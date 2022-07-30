Uzay Çalışmaları, Roketler, Yüksek İrtifa Bulutları (Noctilucent cloud -NCLs) ve İklim.

Yüksek İrtifa Bulutları (Noctilucent cloud -NCLs)

1957 – 2019 arasındaki roket fırlatma sayısı

Uzay çalışmaları kapsamında; 2021 yılında 144, 2022’de, 133 roket (Mart ayı itibariyle) fırlatıldı! 2022 yılında bu rakam daha da artacak. Bu artışın ana kaynağı şuan için SpaceX ve Çin Uzay Araştırmaları.

Yapılan bir araştırmada, Mezosferde yer alan yüksek İrtifa Bulutları (NCLs) ile uzay trafiği arasında ilişki olduğu doğrulandı.

Normalde NLCs’ler, yaz aylarında su buharının mezosfere yükselmesi (yaklaşık 83km üzeri) ve donarak kristalize olması sonucunda oluşmakta.

Amerikan Donanma Araştırma Laboratuvarından (Washington DC) Michael Stevens, AIM uzay aracı ile 2007’den günümüze kadar aralıkta, fırlatılan roket sayıları ile her temmuz ayında sayısı artan NCLs’lerin sayısı arasında koreleasyon olduğunu belirledi.

Bu bağlantının ana nedeni roketlerin su buharı üretimini arttırması ve bu su buharının rüzgarlar ile taşınması…

Roketlerin fırlatılma zaman aralığı ile (11PM – 10AM) rüzgar taşıması ve NCLs bölgeleri arasında doğrudan bir ilişki de var.



NCLs’ler, Dünya iklim takibi için çok önemli bir parametre. Roket fırlatmaları iklim dengesini daha da bozabilir.

Bu olayın etkilerinden birisi de Meteor izlerinin daha belirgin hale gelmesi…

Temel termodinamik bilgisi… Mars’a İnsanlığı götürürken, Dünyayı Venüs yapmak. Etkinin büyüklüğü için daha fazla araştırma yapılması gerekli.

Kanak:Spaceweather