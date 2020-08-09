STONEHENGE Bu yazı 9 Ağustos 2020 tarihinde uinosci24 tarafından yazılmıştır. StoneHenge’i canlı ve ek araçlar ile (Gezegenlerin konumu,…) görmek için; https://www.stonehengeskyscape.co.uk/ Yayımlanan kategori: ASTRONOMY ve HISTORY BRITAINSTONEHENGE uinosci24 Daha fazla ASTRONOMYASTRONOMY kategorisinden daha fazla yazı »Starlink uyduları ve ışık kirliliği:: Gökyüzü Objeleri için Spektrum analizi:: Açık Kaynak Kodlu Astronomi Programları:: IŞIK KİRLİLİĞİ HARİTASI:: LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) ile 2016 yılında ayın fazı…