Bugün (29/04/2020) 1998 yılında sınıflandırılan 1998 OR2 Dünyaya 6 milyon km’den geçecek.

Nasıl bir yakınlık iye düşünebilirsiniz. Burada asteroid’in çapı ve hızı dikkate alındığıda gelecekteki tehlikenin yakınlığı anlaşılabilir.

Asteroid’in çapı yaklaşık olarak 2km. Bu çaptaki bir asteroid’in Dünyaya çarpması durumunda, asteroidin içeriğine göre küresel ölçekte etkileri olur… Neyse ki 1998 OR2 bu turunda görece açıktan geçiyor…

Radar görüntüsü 18 Nisan 2020 tarihinde Arecibo Radyo Teleskopu tarafından alınmıştır.



1998 OR2 Türkiye saati ile 12:56’da (09:56 UTC) Dünyaya en yakın konumunda geçecek ve parlaklığı 10-11 Mag. arasında olacağı hesaplanmakta. Bu parlaklıktaki bir nesneyi teleskop ile gözlemek mümkün.

Beklenen görüntü

Dünyaya yakın Asteroid’ler ile ilgili bilgi için https://cneos.jpl.nasa.gov

Kaynak: Spaceweather, Sky&Telescope