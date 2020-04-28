Şayet yazı yazmayı seviyorsanız ve sadece yazıya odaklanmak istiyorsanız bir “Markdown” editör programa ihtiyacınız var.

Bu konuda MacOS ve Windows tarafında, (açık kaynak olmayan bir uygulamayı önermek istemesem de) ia writer oldukça başarılı ve tavsiye edebilirim. Yiğidi öldür hakkını yeme…

Linux tarafında ise ghoswriter uygulaması işinizi görecektir. Uygulamanın Linux Ubuntu’ya kurulumu oldukça basit;

sudo add-apt-repository ppa:wereturtle/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install ghostwriter

Diğer dağıtımlara kurulum için > http://github.com/wereturtle/ghostwriter/releases/latest