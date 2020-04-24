MIT’den araştırmacılar “Moral Machine” adlı “İnsan karar alma yapısı ile öğrenen bir makina öğrenme algoritması geliştirdiler. Fikir oldukça basit ama karar vermek güç!

Kendi kendine giden tam otonom bir araç, beklenmedik bir durum ile karşılaşır ve en düşük zararla atlatacağı seçimini yapar. Peki bu seçim nedir?

Katkı vermek ve karar alma yapınızı görmek için; http://moralmachine.mit.edu/ sitesine gidin.

Sitede Start Judging butonunu tıkladığınızda sizden olası bir trafik kazası ile ilgili 13 adımdan oluşan kararları almanız isteniyor.

Örneğin burada, “orta yaşta, erkek bir iş adamı ve küçük bir kız çocuğu mu, yoksa iki kedi mi?” seçimini yapmanız bekleniyor (Kafatası simgesi zarar göreceğini belirtiyor).

13 soru sonunda Sizin karar alma raporunuzu size veriyor ve sisteme de sizin karar almanızı ekliyor.

İlginizi çekmesi durumunda sitede başka karar alma programları da mevcut.

Sorusunu yanıtlamanız zorunlu değil (daha detaylı bilgi istemekte)

(Her şey çocuğun pazar meydanına girmesi ile başladı…)